Boris e Carrie Johnson vão ser pais pela segunda vez

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a mulher estão à espera do segundo filho. No anúncio, foi feito na rede social Instagram, Carrie Johnson revelou também ter sofrido um aborto no início do ano.

Na publicação, a primeira-dama conta que ficou “de coração partido” quando perdeu o bebé.

“Sinto-me incrivelmente abençoada por estar grávida outra vez mas eu também sinto uma pilha de nervos. Problemas de fertilidade podem ser muito difíceis para muitas pessoas, particularmente quando nas plataformas como o Instagram tudo parece que corre bem”, desabafa.

O nascimento do segundo filho de Boris e Carrie Johnson está previsto para dezembro deste ano.

O primeiro filho do casal nasceu em abril do ano passado, poucas semanas após o pai ter deixado os cuidados intensivos devido à covid-19. Um dos nomes da criança foi escolhido em homenagem ao médio que o tratou.

Recorde-se que o casal oficializou a união em maio deste ano, numa cerimónia secreta na Catedral de Westminster.