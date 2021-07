Incêndio no Bairro do Povoado deixa 600 pessoas sem casa

Um incêndio destruiu esta semana o Bairro do Povoado, em Luanda, e deixou mais de 600 famílias sem casa. Há oito anos estas famílias já tinham sido desalojadas, à força, de outro local da capital angolana, num processo polémico que envolveu empresas de Isabel dos Santos.

Na origem do fogo terá estado uma vela acesa junto a uma cortina. As chamas propagaram-se a outras barracas e provocaram a explosão de duas botijas de gás. O incêndio só foi extinto ao fim de cinco horas e não houve vítimas.

As famílias estão à espera da ajuda oficial há três dias. Mais de 600 famílias dormem ao relento, no terreiro onde antes os meninos jogavam à bola. O Governo nada diz.

As famílias que vivem no Bairro do Povoado são novamente desalojados e duplamente traumatizados. Já tinham perdido tudo há oito anos e agora voltam a perder.

Chegaram aqui à zona costeira do morro da Samba, depois de terem sido expulsos à força das casas na marginal de Luanda, onde cresceu um projeto urbanístico de luxo.

Em situação de miséria extrema, sem água, sem luz nem esgotos e, agora, sem um teto precário. Há oito anos que os habitantes do Povoado, também conhecido por Cabo Ledo, aguardam por um realojamento prometido pelo Governo provincial de Luanda.