Governo turco aponta terrorismo como possível causa dos incêndios

A Ucânia, Rússia, Azerbaijão e Irão enviaram aviões para ajudar a combater os incêndios que assolam o sul do país há mais de 3 dias.

Já morreram 6 pessoas, centenas ficaram feridas e milhares tiveram de abandonar as habitações e hoteis onde estavam instalados. As autoridades declararam Zona de Catástrofe nos locais afetados.

Entretanto o Governo turco anunciou a reconstrução das habitações destruidas e a cobertura dos custos de renda e realojamento das famílias afetadas, assim como uma linha de crédito, com juros zero, e a opção de adiar os pagamentos dos impostos e créditos para as pequenas empresas.