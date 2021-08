Homem morre depois de ter sido detido em manifestação em Berlim

Um homem de 49 horas morreu na altura em que era detido na rua pela polícia alemã durante protestos em Berlim contra as medidas destinadas a evitar a propagação do novo coronavírus, disseram esta segunda-feira as autoridades policiais.

A polícia alemã disse que o homem se tinha queixado de dores no peito e no braço na altura em que agentes confirmavam os dados do bilhete de identidade, no distrito de Mitte, Berlim, onde milhares de pessoas se manifestaram no domingo, apesar das restrições sanitárias.

As autoridades prestaram serviços de primeiros socorros ao homem que acabou por ser transportado de ambulância para um hospital onde acabou por morrer.

Foi iniciado um inquérito sobre a morte do indivíduo.

Centenas de detidos por desobediência à polícia

No domingo, 600 pessoas foram detidas durante as manifestações onde os participantes se recusaram a obedecer às ordens da polícia que tentaram dispersar a multidão tendo-se registado confrontos.

Uma porta-voz da polícia disse que as autoridades ainda estão a determinar os motivos que originaram um número elevado de feridos, durante os confrontos.

A Alemanha aliviou as medidas contra a propagação do SARS- CoV-2 mas algumas restrições mantêm-se em vigor como o uso de máscaras de proteção sanitária e a apresentação de resultados de testes médicos no acesso a locais públicos.