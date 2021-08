UE alarga sanções a mulher e filho de Presidente da Nicarágua por graves violações dos direitos humanos

A União Europeia (UE) alargou esta segunda-feira a lista de sanções a oito pessoas na Nicarágua, incluindo a mulher e o filho do Presidente, Daniel Ortega, por "violações graves dos direitos humanos" ou atos contra a democracia.

A nova lista de pessoas sujeitas pela UE a medidas restritivas, inclui figuras do Estado nicaraguense, incluindo a mulher de Ortega, que é também vice-presidente, Rosario Murilo, e o filho de ambos e líder do Movimento sandinista Juan Carlos Ortega Murilo.

Para além destes, há ainda outras seis figuras do regime de Manágua na lista de pessoas sujeitas a um congelamento de bens e os cidadãos e empresas da UE estão proibidos de colocar fundos à sua disposição.

"A detenção de um sétimo potencial candidato presidencial no passado fim de semana ilustra tristemente a magnitude da repressão na Nicarágua e projeta um quadro sombrio para as próximas eleições", refere a UE, que reitera a condenação da "repressão sistemática por parte das autoridades nicaraguenses", apelando ao regime para revogar "as leis restritivas" e à "libertação imediata e incondicional dos presos políticos, bem como ao pleno respeito dos direitos humanos, civis e políticos de todos os cidadãos nicaraguenses".