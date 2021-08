Ativista bielorrusso encontrado enforcado num parque em Kiev

O diretor de uma organização não-governamental que ajuda pessoas que fugiram da Bielorrússia foi encontrado enforcado num parque em Kiev, disse esta terça-feira a polícia ucraniana, acrescentando ter aberto uma investigação de homicídio.

Vitali Chychov, líder da organização humanitária Casa da Bielorrússia na Ucrânia, tinha sido dado como desaparecido na Ucrânia na segunda-feira.

"O cidadão bielorrusso Vitali Chychov, desaparecido ontem [segunda-feira] em Kiev, foi encontrado hoje enforcado num dos parques de Kiev, perto do local onde vivia", disse a polícia numa declaração.

"A polícia abriu um processo penal ao abrigo do Artigo 115 do Código Penal da Ucrânia (homicídio premeditado) e verificará todas as versões possíveis, incluindo a de homicídio apresentado como suicídio", acrescentou a Polícia Nacional da Ucrânia.

Chychov tinha saído para uma corrida em Kiev na segunda-feira de manhã, mas não regressou.

Muitos bielorrussos fugiram do país, frequentemente para a Ucrânia, Polónia e Lituânia, no meio de uma feroz repressão da dissidência nesta antiga república soviética governada com punho de ferro desde 1994 pelo Presidente Alexander Lukashenko.

O caso de Vitali Chychov surge pouco depois de um incidente nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a velocista bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya, que disse ter sido forçada a retirar-se da competição e ameaçada de repatriação forçada por criticar a sua federação nos meios de comunicação social.

A atleta de 24 anos refugiou-se na embaixada da Polónia, da qual obteve um visto humanitário na segunda-feira.

O histórico movimento de protesto pós-eleitoral que abalou a Bielorrússia em 2020 foi esmagado por detenções em massa, pelo exílio forçado de opositores, e pela destruição de muitas ONG e meios de comunicação independentes.

