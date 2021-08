Mulher de 79 anos apontada como cabecilha de rede de tráfico de droga desmantelada

As polícias portuguesa e espanhola desmantelaram uma rede de tráfico de droga liderado por uma mulher de 79 anos. A operação culminou com a detenção de três pessoas, entre elas a líder do grupo e dois homens de 26 e 60 anos, todos estrangeiros.

Os três suspeitos estão acusados de tráfico de droga e de pertencerem a uma organização criminosa. Foram presentes a primeiro interrogatório judicial, ficando a aguardar julgamento sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

A caminho dos 80 anos, a mulher, de 79, era a responsável pela empresa montada em Portugal, importava e decidia as quantidades e o tipo de droga que deveria ser comercializada. A rede atuava em vários pontos de Espanha, com especial foco na Andaluzia.

A droga chegaria pela empresa de fachada montada em Portugal, que servia de base para retirar a droga no revestimento dos contentores que tinham como função o transporte de pedra a partir da América do Sul.

Esta rede de tráfico de droga vai ser mantida sob investigação e não está descartada a possibilidade de mais detidos.