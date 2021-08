Pentágono reabre após tiroteio nas imediações do edifício

O Pentágono esteve esta terça-feira encerrado após se terem ouvido vários tiros disparados perto de uma plataforma da estação de metropolitano que serve o edifício.

Pelo menos uma pessoa estava caída no chão, desconhecendo-se ainda se foi ou não atingida, segundo duas testemunhas que assistiram aos disparos, que falaram sob anonimato por não estarem autorizadas a divulgar informações.

O incidente ocorreu próximo da estação de metropolitano que faz parte do Pentagon Transit Center, revelou a Agência de Proteção da Força do Pentágono (PFPA) na rede social Twitter.

Há instantes, a mesma fonte referiu que o Pentágono foi reaberto, ainda que com algumas condicionantes. As autoridades garantem ainda que a situação está controlada e a zona em segurança.

As composições do metropolitano e do Metro Bus foram obrigadas a contornar o Pentágono devido à investigação policial em curso.

Numerosas unidades médicas e policiais do condado de Arlington acorreram ao edifício, face aos relatos de um atirador ativo na plataforma do metropolitano.

Andrew Harnik

Ainda por confirmar está a informação de que várias pessoas estarão feridas, noticiou a agência noticiosa Associated Press (AP).

Segundo a CNN, o incidente ocorreu do lado de fora de um prédio, na plataforma do Metro Bus, uma das principais entradas do Pentágono, utilizada diariamente por milhares de pessoas.

Citando os Serviços de Segurança do Departamento de Defesa norte-americano, a AFP refere que os funcionários do Pentágono foram chamados por alto-falantes para permanecerem dentro do prédio, depois dos disparos.