Acidente com comboio de alta velocidade faz dezenas de vítimas na República Checa

Um embate entre dois comboios, perto da cidade de Pilsen, na República Checa, provocou pelo menos dois mortos. As autoridades avançam que há mais de 40 feridos, sete dos quais estão em estado graves.

O acidente envolveu um comboio de alta velocidade (EX351) que faz a ligação entre a capital checa, Praga, e a cidade alemã de Munique.

O ministro dos Transportes checo, Karel Havlíček, anunciou que está a caminho do local do acidente, considerando a situação “grave”. Avança ainda que o condutor do comboio de alta velocidade não parou num sinal de stop, colidindo com uma carruagem de passageiros.