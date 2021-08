Dezenas de vítimas em choque de comboios na República Checa

Pelo menos três pessoas morreram, sete estão em estado considerado crítico e dezenas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois comboios de passageiros na República Checa.

Segundo a polícia checa, dos três mortos, dois eram motoristas dos comboios e um era passageiro.

O acidente aconteceu perto da cidade de Pilsen e envolveu um comboio de alta velocidade (EX351) que faz a ligação entre a capital checa, Praga, e a cidade alemã de Munique.

O ministro dos Transportes checo, Karel Havlíček, anunciou que está a caminho do local do acidente, considerando a situação “grave”. Avança ainda que o condutor do comboio de alta velocidade não parou num sinal de stop, colidindo com uma carruagem de passageiros.