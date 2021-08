Grande incêndio perto de Atenas cobre a cidade de fumo espesso

Atenas acordou hoje sob fumo e fogo devido a um incêndio a norte da capital grega, no sopé do Monte Parnes, que obrigou à retirada de pessoas, mas que os bombeiros esperam controlar "nas próximas horas".

O incêndio começou na tarde de terça-feira e dezenas de casas, restaurantes e outros negócios sofreram grandes danos durante a noite, em Varympompi, a 30 quilómetros a nordeste de Atenas, de acordo com as autoridades.

Esta situação acontece num momento em que o país está a ser atingido pela pior onda de calor das últimas três décadas, com temperaturas superiores a 43 graus Celsius em alguns locais.

"Fomos confrontados com um incêndio difícil em condições escaldantes extremas", indicou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que visitou Varympompi, a principal vila afetada pelo fogo, localizada num pinhal no sopé do Monte Parnes.