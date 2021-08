Mãe presa após filha de 12 anos dar à luz

Uma mulher foi presa pela polícia de Oklahoma, nos Estados Unidos, depois de a filha de 12 anos dar à luz. Foi acusada de permitir o abuso sexual e de negligência. A filha engravidou de um rapaz de 24 anos.

A família permitiu o relacionamento entre a rapariga, de 12 anos, e Juan Miranda-Jara, de 24 anos.

As autoridades, citadas pelo New York Post, dizem que há fotografias da alegada vítima, do rapaz e da família durante um chá de bebé.

O rapaz de 24 anos foi detido no dia 14 de julho e acusado da violação de uma menor, quando acompanhou a jovem ao hospital para entrar em trabalho de parto. No momento da detenção, admitiu que era o pai do bebé.

"Entraram no hospital como qualquer outro casal faria: animado por dar à luz o filho", contou o polícia Danny Bean à estação local.

O rapaz tinha publicado no Facebook que estava num relacionamento com a rapariga de 12 anos e publicou fotografias do chá de bebé.

"Na altura, recebemos muitas perguntas, como onde estavam os pais", disse o responsável pelo departamento de polícia de Tulsa.

A mãe da rapariga, Desireee Castaneda, foi presa e acusada de negligência e de permitir o abuso sexual.