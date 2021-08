Pelo menos dois mortos e dezenas de feridos em colisão de comboios na República Checa

Em atualização

Um embate entre dois comboios, perto da cidade de Pilsen, na República Checa, provocou dois mortos e pelo menos 31 feridos, dos quais sete estão em estado grave.

As autoridades estão a realizar uma operação de salvamento, com o apoio de três helicópteros. Também os serviços de emergência e bombeiros estão no local para prestar apoio médico aos feridos.

O ministro dos Transportes checo, Karel Havlíček, anunciou que está a caminho do local do acidente, considerando a situação “grave”. Explica ainda que um dos comboio passou por um sinal de posição, colidindo com uma carruagem de passageiros.

Segundo avançam os media locais, os comboios que colidiram entre as estações de Domazlice e Blizejov. O acidente terá acontecido pelas 06:00, hora local (07:00 em Lisboa).