As fotos do dia. O primeiro ouro português em Tóquio

Pedro Pablo Pichardo venceu na madrugada desta quinta-feira a prova de triplo salto com 17,98 metros, conquistando a primeira medalha de ouro para Portugal em Tóquio 2020, depois da prata de Patrícia Mamona, na prova feminina da mesma disciplina e dos bronzes do judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000 metros).

Outro português em destaque é Neemias Queta, que realizou esta madrugada o primeiro jogo pelos Sacramento Kings, num encontro frente aos Lakers a contar para o California Classic, um dos torneios da Summer League da NBA. Neemias teve uma prestação positiva: acertou três dos cinco lançamentos que tentou, marcando seis pontos e conseguiu quatro ressaltos, tudo isto em apenas 12 minutos de utilização.

A atleta bielorrussa Krystsina Tsimanouskaya, de 24 anos, esteve presente na primeira conferência de imprensa, em Varsóvia, Polónia, desde a dramática saída dos Jogos Olímpicos.

Veja estas e outras imagens que estão a marcar a atualidade desta quinta-feira.