Imagens de satélite mostram inundações na Coreia do Norte

Imagens de satélite analisadas hoje pelo site especializado NK News mostram grandes inundações no nordeste da Coreia do Norte devido às fortes chuvas dos últimos dias, mais um problema para o país que está a atravessar uma crise económica e alimentar.

As imagens analisadas, que foram tiradas a 03 de agosto, revelam inundações em cidades ribeirinhas nas províncias de Hamgyong do Sul e Norte.

Localidades como Hamhung (a segunda cidade do país) e os condados vizinhos de Sinhung, Yonggwang ou Hongwon, ou a cidade de Chongjin (a terceira maior cidade da Coreia do Norte) viram os seus cursos de água transbordar, resultando em danos em casas, estradas e pontes inundadas.

O município de Hoeryong, que faz fronteira com a China, também parece ter sido afetado pelas chuvas torrenciais, embora a cobertura de nuvens tenha impedido uma análise detalhada dos danos.

Embora a imprensa estatal norte-coreana ainda não tenha relatado quaisquer danos, a emissora pública KCTV relatou na quarta-feira que as chuvas atingiram duramente o Nordeste de 01 a 03 de agosto, com áreas como o condado de Puryong, perto de Chongjin, acumulando mais de 580 milímetros de precipitação.

Também avisou que a região noroeste do país poderia também sofrer fortes precipitações entre hoje e amanhã.

As inundações ocorrem depois de o país ter sofrido uma intensa onda de calor durante o último mês que, segundo os meios de comunicação estatais, afetou as colheitas numa altura em que o próprio líder Kim Jong-un admitiu que a Coreia do Norte está a sofrer uma "crise alimentar".

Para combater a pandemia, o país decidiu fechar fortemente as suas fronteiras (impedindo a entrada de capital estrangeiro) no ano passado, quando também sofreu grandes inundações que danificaram os campos devido à passagem de três tufões de Verão.

VEJA TAMBÉM: