Incêndios na Rússia. Nunca houve tantas emissões de carbono para atmosfera

Os incêndios na Rússia estão a produzir uma quantidade recorde de emissões de carbono para a atmosfera. Já arderam mais de 4,2 milhões de hectares.

As dificuldades no combate às chamas multiplicam-se com as altas temperaturas, solos ressequidos e questões orçamentais.

Até agora, mais de 4,2 milhões de hectares arderam na região de Yakutsk, na Sibéria, uma cidade conhecida por ser a mais fria do mundo.

Com mais de 200 incêndios ativos, o Ministério da Defesa russo pediu aos militares que dessem apoio aos bombeiros.

A situação é de tal forma grave que os especialistas alertam que já foi ultrapassado um novo máximo de emissões de carbono para a atmosfera, numa altura em que a Rússia ainda está a semanas do fim da época de incêndios.

