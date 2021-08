As fotos do dia. Entre o avanço talibã e a saída dos treinadores bielorrussos dos Jogos Olímpicos

O diretor do Centro de Comunicação do Governo do Afeganistão foi assassinado esta sexta-feira, durante as orações em Cabul, num atentado reivindicado pelos talibãs, anunciaram o Ministério do Interior afegão e um porta-voz dos insurgentes.

Os combates intensificam-se no Afeganistão, sobretudo desde maio, altura em que aumentou o ritmo da retirada das forças dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, os treinadores bielorrussos foram obrigados a sair dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A decisão foi tomada pelo Comité Olímpico Internacional. Em causa está a tentativa de repatriação forçada da velocista Krystsina Tsimanouskaya. A atleta é conhecida por expressar apoio ao movimento popular contra o regime do Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko.

O Exército israelita informou esta sexta-feira do lançamento de ataques contra o Líbano, após disparos de foguetes procedentes do país vizinho e reivindicados pelo movimento xiita Hezbollah.

