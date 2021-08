Fotos da semana. O descanso dos guerreiros

A Grécia e a Turquia têm sofrido nos últimos dias com múltiplos incêndios florestais que devastam várias regiões. O primeiro-ministro grego disse mesmo que o pior ainda estava para vir.

"Peço que evitem deslocações desnecessárias e que sejam prudentes. Se for ordenada a evacuação de uma determinada área, peço que cumpram todas as indicações. As casas podem ser reconstruídas e as árvores replantadas, mas as vidas humanas não podem ser substituídas", apelou Kyriakos Mitsotakis à população.