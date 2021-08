Snickers acusada de homofobia numa nova publicidade polémica

"Tu não és o mesmo quando tens fome" tem sido o slogan da marca de chocolate Snickers, em Portugal e um pouco por tudo o mundo. Mas foi com o lançamento de um novo spot publicitário em Espanha, sob a mesma premissa, que a marca foi acusada de homofobia.

No anúncio, o influenciador Aless Gibaja pede um "sumo de laranja sexy" a um funcionário de um café, que lhe responde com um gelado Snickers. Depois de comer o gelado, Aless Gibaja fica com uma voz mais grave e transforma-se num homem com barba.

"Melhor?", perguntou o amigo que o acompanhava. "Melhor", respondeu".

Depois de lançado, o anúncio foi fortemente criticado, inclusive por membros do Governo espanhol. "Questiono-me quem acharia uma boa ideia utilizar a homofobia como estratégia de negócios", disse a ministra para a Igualdade, Irene Montero, citada pelo The Guardian.

"A nossa sociedade é diversa e tolerante. Esperamos que aqueles que têm o poder de decidir o que vemos e ouvimos em anúncios e programas de televisão também aprendam a sê-lo", acrescentou.

O polémico anúncio foi divulgado na semana em que um jovem espanhol foi espancado até à morte num alegado ataque homofóbico.

O homicídio de Samuel luiz, de 24 anos, chocou o país, num ataque que o primeiro-ministro Pedro Sánchez apelidou de "ato selvagem e impiedoso". Já foram detidas seis pessoas relacionadas com a morte do jovem espanhol, incluindo dois menores.

A Snickers de Espanha desculpou-se, entretanto, por "qualquer mal entendido". Num comunicado, a marca disse que queriam mostrar como a fome pode mudar o caráter, à luz do que tinham feito em campanhas anteriores.