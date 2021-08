Suspeito do ataque em comboio de Tóquio detido. Balanço sobe para 10 feridos

O ataque com uma faca ocorrido esta sexta-feira num comboio de passageiros em Tóquio provocou dez feridos e o autor foi detido pela polícia, segundo informações dos bombeiros e dos media japoneses.

Inicialmente, a polícia tinha divulgado que o ataque resultara em quatro feridos, dois em estado grave, mas o balanço foi, entretanto, atualizado. Os bombeiros de Tóquio disseram que nove dos 10 passageiros foram levados para hospitais próximos, enquanto o décimo pôde sair do local a pé. Todos os feridos estavam conscientes, disseram os bombeiros, que confirmaram duas pessoas com ferimentos graves, segundo a agência Associated Press.

O suspeito tinha abandonado a faca e deixado cair o seu telemóvel quando fugiu do local. A polícia deteve o suspeito mais tarde, em Tóquio, noticiou a estação televisiva NHK.

O esfaqueamento ocorreu cerca das 20:30 locais (12:30 em Lisboa) perto da estação de Seijogakuen, no distrito de Setagaya, em Tóquio. A linha de comboio é maioritariamente acima do solo, mas funciona no subsolo na zona em que ocorreu o ataque.

A polícia recusou-se a comentar o incidente, desconhecendo-se os motivos do atacante.

O incidente levou a empresa ferroviária Odakyu Electric Railway a suspender os serviços entre a área e a estação de Shinjuku, uma das mais movimentadas de Tóquio.