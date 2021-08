Os incêndios, que pareciam controlados a norte da capital grega, agigantaram-se ao final do dia de quinta-feira, empurrados por ventos fortes para as colinas de floresta densa à beira da autoestrada, a cerca de 30 quilómetros de Atenas.

A noite voltou a ser difícil para as centenas de bombeiros e soldados no terreno perante o novo fôlego do incêndio, que já obrigou a retirar de casa milhares de pessoas em várias zonas residenciais nos arredores de Atenas.

No décimo dia de temperaturas extremas, durante a maior onda de calor das últimas décadas na Grécia, estavam ativos 57 incêndios. A mesma onda de calor que está também a potenciar os gigantescos incêndios na vizinha Turquia.

Só na província turca de Mugla mais de 36 mil pessoas foram retiradas de casa e já arderam mais de 55 mil hectares nos incêndios dos últimos dias, mais do dobro da área ardida durante todo o ano passado em toda a Turquia.

Além da Turquia e da Grécia, também a Bulgária, a Albânia e Itália enfrentam incêndios de grandes proporções e a mesma vaga de calor.

