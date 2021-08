Irão rejeita acusações do G7 sobre responsabilidade em ataque a petroleiro

O Irão condenou este sábado a "declaração sem fundamento" dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 que acusaram Teerão de ser responsável pelo ataque a um petroleiro ao largo de Omã no final de julho.

"Condenamos firmemente as acusações sem fundamento dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 e do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, nas quais fizeram acusações sem fundamento contra a República Islâmica do Irão", indicou hoje o porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Said Khatibzadeh, num comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

Na sexta-feira, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, o G7, condenou em conjunto o ataque da semana passada a um petroleiro no mar Arábico, indicando que as evidências apontam para uma responsabilidade do Irão.

O "Mercer Street" foi atingido a 29 de julho, na costa de Omã, por disparos a partir de 'drones' [aparelhos aéreos não tripulados], o que provocou a morte a duas pessoas, uma romena e uma britânica.

"Condenamos o ataque ilegal contra um navio mercante", sublinharam, num comunicado conjunto, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. "Este foi um ataque deliberado e direcionado e é uma clara violação do direito internacional. Todas as evidências disponíveis apontam claramente para o Irão. Não há justificação para este ataque", acrescentaram.

O navio é administrado por uma empresa propriedade de um bilionário israelita e Israel, tal como os Estados Unidos e o Reino Unido, já tinham responsabilizado o Irão pelo incidente, acusação negada pelas autoridades iranianas.

Na declaração, os países do G7 consideram que o comportamento do Irão, que tem apoiado grupos terroristas, "ameaça a paz e a segurança internacionais".