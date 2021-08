Autoridades da Suíça confirmam rapto de suíço e do seu motorista na Nigéria

As autoridades federais suíças confirmaram que um cidadão suíço e o seu motorista foram raptados na Nigéria no fim de semana, não tendo dado mais pormenores sobre as circunstâncias.

A polícia nigeriana anunciou no fim de semana que um cidadão suíço tinha sido raptado no sudoeste da Nigéria no sábado por homens armados que dispararam sobre a sua escolta policial, algo que ainda não tinha sido confirmado.

Numa mensagem enviada à agência France-Presse, o Departamento Federal dos Negócios Estrangeiros (DFAE) "confirmou o rapto de um cidadão suíço e do seu motorista durante o fim de semana, na Nigéria".

"O DFAE e a embaixada da Suíça em Abuja estão em contacto com as autoridades locais. O DFAE está a coordenar atividades com as várias agências federais responsáveis por este tipo de casos", indica a nota.

Berna não apresentou mais informações por razões de proteção de dados e privacidade pessoal.

Raptos na Nigéria

Na mensagem, o DFAE recordou os conselhos para viajantes para a Nigéria, chamando a atenção para o risco de raptos por razão política ou criminosa em todo o país.

O cidadão suíço foi raptado no sábado numa estrada que ligava as cidades de Ibese e Itori, no estado de Ogun, segundo um porta-voz da polícia estadual, que atribuiu o ataque a criminosos.

Os cidadãos estrangeiros na Nigéria são, por vezes, alvo de raptos por grupos armados genericamente apelidados "bandidos" pelas autoridades.

Estes grupos criminosos, que operam principalmente no Noroeste e no Centro do país, visam principalmente escolas e universidades. Desde dezembro, cerca de mil alunos foram raptados, tendo a maioria sido libertada desde então.

Para além destes "bandidos", as forças de segurança da Nigéria enfrentam também uma insurreição 'jihadista' no nordeste do país.