Correios italianos intercetam carta suspeita dirigida ao Papa com três balas

As autoridades italianas estão a investigar a origem de uma carta com três balas que era endereçada ao Papa, avança a Associated Press.

O envelope suspeito foi intercetado pelos correios italianos, durante a noite de domingo para segunda-feira, numa estação de triagem de correspondência na zona de Milão.

A carta, segundo a polícia italiana, era proveniente de França e estava escrita à mão, onde se podia ler: "Para o Papa, Cidade do Vaticano, Praça de São Pedro, Roma". Continha três balas, que se presumia serem de uma arma, e uma mensagem onde eram referidas as operações financeiras no Vaticano.

A investigação está em curso e até ao momento o Vaticano ainda não se manifestou sobre o assunto.