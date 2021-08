O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, afirma que Krystsina Tsimanouskay, a atleta que desertou durante os Jogos Olímpicos, foi manipulada e nega qualquer tipo de repressão no país.

José Milhazes, em análise na SIC Notícias, diz que "é completamente falsa a afirmação de Lukashenko que ele não recorre a repressões".

Em conferência de imprensa, Lukashenko negou que a jovem, de 24 anos, tenha sido escoltada até ao aeroporto de Tóquio por agentes de segurança bielorrussos e posteriormente obrigada a regressar ao país. Garante que a velocista - retirada de prova na véspera da competição - recebeu instruções das autoridades polacas.

Krystsina Tsimanouskaya, durante os Jogos Olímpicos, desentendeu-se com os treinadores e dirigentes, que acusou de terem tentado levá-la à força para a Bielorrússia. Temendo ir para a prisão se regressasse, conseguiu ajuda da polícia japonesa e depois um visto humanitário da Polónia. Na quarta-feira chegou a Varsóvia, via Viena, para se encontrar com o marido, que também conseguiuum visto para o mesmo país.

Tsimanouskaya explicou que o que a persuadiu a pedir ajuda à polícia, quando já estava a caminho do aeroporto, foi um telefonema da avó, a dizer-lhe que não devia regressar. A atleta diz agora, numa entrevista à France Press, que temeu que se regressasse fosse para "uma clínica psiquiátrica ou para a prisão".

Acusada por Lukashenko de estar "controlada" por Varsóvia, defende-se: "Não é de todo verdade. Fui eu mesma que pedi ajuda, à última hora".

Tsimanouskaya assegura que há mais pessoas na mesma situação na Bielorrússia, a quem exorta que "juntem coragem suficiente" para deixar o país.

Segundo a Fundação de Solidariedade no Desporto da Bielorrússia, sete atletas estão na prisão na Bielorrússia, como prisioneiros políticos, e 36 atletas e treinadores foram dispensados das seleções nacionais por opiniões políticas.

