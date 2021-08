Funcionário de loja paga conta a idosa após cartão ser recusado duas vezes

Da Austrália chega-nos um exemplo de um ato de bondade e generosidade que comoveu muitas pessoas quando se tornou público.

Um funcionário de caixa de uma das lojas da cadeia Coles, em Medowie, no Estado de Nova Gales do Sul, pagou as compras de uma idosa depois desta ter visto o cartão recusado por duas vezes.

O jovem, Michael, não pensou duas vezes, tirou o telemóvel do bolso e pagou as compras sem que a senhora percebesse o que tinha feito. O funcionário de loja terá dito à cliente que ia resolver o problema da máquina, mas acabou por pagar a conta no valor de 73 dólares (45 euros).

"Quis chorar ao testemunhar o cuidado e generosidade"

A história ficou conhecida depois de uma cliente partilhar no Facebook. Lyn Southgate testemunhou o sucedido e não ficou indiferente ao gesto do funcionário.

"Quero muito partilhar um momento incrível a que assisti hoje. Enquanto esperava na fila do supermercado, uma senhora idosa à minha frente estava a ter problemas com o seu cartão de débito. Este foi rejeitado duas vezes e ela ficou confusa acerca de qual a razão de não estar a funcionar. O operador de caixa ajudou-a e pagou-lhe a conta de 73 dólares. A senhora nem percebeu o gesto do jovem. Ela simplesmente pensou que o cartão tinha voltado a funcionar", começa por escrever na página da Coles, no Facebook.

"Quis chorar ao testemunhar o cuidado e generosidade. Fiz questão de contar ao supervisor e garanti-lhe [a Michael] que lhe iam acontecer coisas boas durante a sua vida", concluiu.

A publicação de Lyn Southgate recebeu muitos comentários positivos.