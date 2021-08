Os talibã tomaram controlo de mais uma capital regional do Afeganistão. É a oitava em menos de uma semana. O avanço do grupo radical islâmico coincide com o início da retirada dos Estados Unidos e de outras forças da NATO do Afeganistão. Ainda assim, Joe Biden diz que não se arrepende de retirar as tropas do país e que os afegãos têm de ter vontade de lutar.

Para Germano Almeida, comentador da SIC, em contraste com o sucesso desta administração na gestão interna, "o abandono americano da sua maior guerra de sempre pode vir a revelar-se um fracasso muito difícil de gerir".

O comentador da SIC, na Edição da Manhã, analisou ainda a demissão do governador de Nova Iorque, a aprovação no Senado de uma pacote para apoiar as infraestruturas, o orçamento de 3,5 biliões de dólores apresentado pela maioria democrata e a obrigação de vacinação de militares.

