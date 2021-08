Covid-19. Manifestação na Tailândia volta a acabar em violência contra a polícia

Os protestos contra as medidas de contenção da pandemia continuam na Tailândia. Pelo segundo dia consecutivo, manifestantes e polícia envolveram-se em confrontos.

As forças de segurança chegaram a recorrer a balas de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar a população. Os manifestantes exigem uma reforma no Governo do país devido à forma como está a ser gerida a pandemia.

Esta foi a terceira vez, no espaço de uma semana, que os protestos terminam em violência.