As fotos do dia. O aquecimento global e a ofensiva talibã no Afeganistão

Os incêndios que têm devastado a Argélia começaram na segunda-feira, mas têm-se intensificado. Apesar da maior parte já estar controlada, ainda existem 18 frentes de grandes dimensões na zona de Kabyle, na costa junto ao Mediterrâneo. Até ao momento, registam-se 65 mortes.

O incêndio Dixie destruiu uma pequena cidade norte-americana. Greenville, com cerca de 1.000 habitantes no condado de Plumas, assistiu à destruição de 400 edifícios, 185 estruturas mais pequenas e já consumiu 187.562 hectares de terreno, de acordo com o Cal Fire.

Com as temperaturas a atingirem recordes máximos em vários países, os incêndios tendem a ser cada vez mais preocupantes. Na Itália, as previsões meteorológicas apontam para os 45ºC esta semana. Sicília registou a maior temperatura de sempre na Europa, 48,8ºC.

A oriente, os talibã estão cada vez mais perto de dominar o Afeganistão. Nesta quinta-feira conseguiram controlar a cidade estratégica de Ghazni, a 150 quilómetros da capital Cabul. Numa semana, o grupo radical islâmico conseguiu conquistar 10 das 34 capitais de província do Afeganistão e vastas áreas rurais.

