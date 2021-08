Fatia de bolo de casamento real de Carlos e Diana vendida por dois mil euros

Um fã real comprou uma fatia do bolo de casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana por 1.850 pounds, mais de 2.100 euros, 40 anos depois da cerimónia.

A fatia de bolo, com o design detalhado do brasão real, foi dada a Moya Smith, um funcionária real que o preservou desde 29 de julho de 1981. Esta semana, foi a leilão e recebeu licitações vindas de várias partes do mundo. Gerry Layton, assumido monarquista, foi o comprador que licitou o valor mais alto e conseguiu a fatia de bolo que irá juntar à sua coleção.

"Achei que gostaria de adicioná-lo ao meu espólio, que será doado à caridade após a minha morte", disse.

Chris Albury, da leiloeira Dominic Winter Auctioneers, ficou surpreso com o número de interessados. A maioria das licitações veio do Reino Unido, dos EUA e do Médio Oriente.

O Príncipe Carlos casou-se com a princesa Diana a 29 de julho de 1981. Na altura, mais de 20 bolos de casameneto foram feitos por várias empresas.