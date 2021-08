Prémio atribuído a pugilista cubano gera onda de indignação

O pugilista Ronnis Álvarez, vencedor do campeonato pan-americano de boxe juvenil do México, recebeu um cabaz de produtos alimentares como recompensa do Governo cubano.

O jornalista Yasnaby Perez divulgou nas redes sociais uma fotografia do pugilista com o prémio:

“Se ganhas uma medalha, o regime comunista premeia-te com uma combinação de alimentos e produtos básicos. Isto inclui uma abóbora. Parece um meme, mas não é” diz.

A fotografia tornou-se viral e as atenções viraram-se para o Governo cubano, com uma onda de críticas ao regime.

As críticas ao Governo pela maneira como recompensou um atleta medalhado surgem poucos dias depois do fim dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde Cuba terminou no 14.º lugar do ranking das medalhas, ao acumular sete medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze.