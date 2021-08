Sete pessoas estão desaparecidas após um helicóptero russo que transportava 13 turistas e três membros da tripulação ter caído no Lago Kuril, no extremo oriente da Rússia, avançou a agência de notícias Interfax.

Nove turistas foram encontrados vivos após o acidente de helicóptero na Reserva Natural de Kronotsky, disse o ministério regional da saúde à Interfax, acrescentando que duas equipas de médicos especializados em medicina associada a catástrofes viajaram para o local.

Os destroços do helicóptero encontram-se no fundo do lago, disse a administração da Reserva Natural de Kronotsky.

"Após o acidente, o helicóptero afundou-se completamente. Os sobreviventes, nove pessoas, conseguiram sair por conta própria e acabaram na superfície da água, de onde foram levantados pelo pessoal da reserva", acrescentou.

Não foi possível encontrar as outras sete pessoas na superfície do lago, de acordo com a agência russa.

"A água está fria. Provavelmente já morreram pessoas. Estamos à espera da chegada dos mergulhadores. Haverá uma operação de busca", disse a mesma fonte.

Segundo a Interfax, foi descoberta uma falha técnica durante o voo, e a tripulação tentou fazer uma aterragem de emergência em nevoeiro denso, mas cometeu um erro e o helicóptero caiu no lago.