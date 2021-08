Tiroteio em Inglaterra faz vários mortos 

Um tiroteio provocou esta quinta-feira vários mortos na cidade de Plymouth, no sudoeste de Inglaterra, segundo fonte policial.

De acordo com as autoridades, o "incidente com armas de fogo" ocorreu por volta das 18:00, provocando vários feridos e mortos. No entanto, as autoridades não revelaram números.

A imprensa britânica dá conta de pelo menos cinco mortos, como adianta o correspondente da SIC em Inglaterra, Emanuel Nunes. A Sky News avança que o atirador está entre as vítimas mortais.

O deputado local, Johnny Mercer, referiu através de uma publicação no Twitter que o tiroteio "não está relacionado com terrorismo" e que "o suspeito não está em fuga" em Plymouth. Contudo, as autoridades ainda não confirmaram a informação.

A área onde o tiroteio ocorreu, no distrito de Keyham, na cidade de Plymouth, foi isolada.

Através das redes sociais, as autoridades apelaram às pessoas para evitarem aquela área e para que não partilhem imagens do local nas redes sociais.