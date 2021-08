Cheias afetam China, Turquia, Índia e Japão

Num período em que vários países atravessam ondas de calor e são assolados por incêndios, em outras parte dos mundo, as chuvas torrenciais têm provocado destruição.

A província de Hubei, no centro da China, as cheias obrigaram a que quase 6.000 pessoas fossem retiradas de casa.

Milhares de casas e lojas ficaram inundadas e 221 edifícios chegaram mesmo a colapsar. Para além disso, estradas foram cortadas e muitas pessoas ficaram sem eletricidade. Pelo menos cinco cidades estão sob alerta vermelho.

A Turquia está de um lado a lidar com incêndios e do outro a tentar controlar as cheias, que está a provocar dezenas de mortes.

Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas de casa de grua, barco salva-vidas ou helicóptero.

Na Índia 11 dos 75 distritos estão afetados pelas cheias.

O Governo criou quase 1.000 centros de assistência para acolher quem teve de abandonar as casas.

No Japão, Hiroshima e Kumamoto estão em alerta. Deverá continuar a chover até à próxima semana e há risco de cheias e de deslizamento de terras.