Fotos da semana. Refúgio procura-se

As motivações variam consoante as situações: incêndios, guerras ou pobreza. A procura de um refúgio não significa necessariamente a procura de uma casa.

A maior parte das imagens mostram que "refúgio" pode apenas significar ambiente temporário que implica paz. A procura pressupõe abdicar de bens materiais, deixar familiares e amigos e, em certos casos, pode significar morte.

As designações atribuídas a estas pessoas variam consoante as motivações: tanto passam por deslocados internos como por refugiados.

A fé consegue ser o único elemento incorpóreo que alimenta a força humana. Em Fátima, esta semana foi marcada pela peregrinação internacional do migrante e do refugiado, no âmbito da 49.ª Semana Nacional de Migrações.