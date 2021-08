Mais de 300 mortos, milhares de feridos e de desalojados e um número por determinar de pessoas desaparecidas. É o balanço, ainda provisório, depois do sismo de grau 7,2 que abalou o sul do Haiti no sábado. O chefe do Governo já pediu ajuda internacional.

Em Les Cayes, no sul do Haiti, poucos edifícios resistiram. As equipas de socorro e a população continuam à procura de sobreviventes e de vítimas, debaixo dos escombros, que são o que resta de grande parte das casas e estruturas da cidade.

O balanço, ainda provisório, é de mais de 300 mortos, quase 2 mil feridos e milhares de desalojados.

Além das habitações, o terramoto, de grau 7,2, arrasou igrejas, hotéis, hospitais e escolas. Atingiu Les Cayes às 8:30 e, desde então, já foram sentidas várias réplicas.

Com a maior parte das estradas do país em mau estado, ou mesmo intransitáveis, os feridos estão a ser transportados de avião para a capital. Mas, como é evidente, nem todos conseguem fazer a viagem.

A Jamaica, Cuba e os Estados Unidos já prometeram ajuda e o envio de equipas e material médico.

O primeiro-ministro do Haiti garantiu que o Governo tudo fará para apoiar as vítimas.

O Haiti é a nação mais pobre do mundo ocidental e ainda estava a tentar recuperar do terramoto que, há 11 anos, matou 200 mil pessoas e destruiu grande parte da capital.

Tem um sistema político instável e altíssimos níveis de corrupção. O Presidente foi assassinado, no início de julho, e o país voltou a mergulhar num clima de violência e confrontos, que não parece ter solução à vista.