Avião espanhol rumo a Cabul para repatriamento de pessoal diplomático

O primeiro avião das forças armadas de Espanha que vai participar na primeira fase de repatriamento do pessoal diplomático e de espanhóis que ainda permanecem no Afeganistão partiu às 23:30 de segunda-feira da Base Aérea de Saragoça.

Segundo noticia a agência EFE, na aeronave A400M viaja um destacamento de soldados do exército espanhol responsável pela operação de retirada de espanhóis, mas também de afegãos que colaboram há anos com Espanha.

O voo fará a ligação entre Espanha e o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, seguindo depois para Cabul, revelaram fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A segunda aeronave A400M vai partir da mesma base às 09:00 [09:00 horas de Lisboa] de terça-feira.

A mesma fonte, citada pela agência EFE, não especificou quantos aviões serão enviados para Cabul.

O pessoal da embaixada espanhola no Afeganistão, os polícias encarregados pela segurança e os restantes espanhóis que se mantêm naquele país da Ásia Central encontram-se no aeroporto de Cabul à espera de serem repatriados.

O caos no aeroporto nas últimas horas dificultou a saída dos aviões.

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, referiu na segunda-feira que o objetivo é que a transferência ocorra "o mais rapidamente possível", embora tenha alertado que se trata de uma operação "complicada e complexa".

Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

Face à brutalidade e interpretação radical do Islão que marcou o anterior regime, os talibãs têm assegurado aos afegãos que a "vida, propriedade e honra" vão ser respeitadas e que as mulheres poderão estudar e trabalhar.

