Incêndios no Mediterrâneo. Israel pede ajuda internacional para combater chamas perto Jerusalém

Os incêndios continuam a assolar o Mediterrâneo central e oriental. Os reacendimentos obrigaram a Grécia a evacuar localidades nos arredores da capital Atenas. Também os fogos perto de Jerusalém fizeram com que o Governo de Israel pedisse ajuda internacional.

Mesmo na presença de 10 meios aéreos e 75 equipas no terreno, as autoridades israelitas estão com dificuldade em dominar as chamas que estão a ameaçar os arredores de Jerusalém pelo segundo dia consecutivo. Já arderam mais de 17 mil hectares e várias localidades tiveram de ser evacuadas.

Apesar de não haver feridos com gravidade, parte da população está a ser assistida nos hospitais devido à inalação de fumo.

O Governo israelita já pediu ajuda internacional aos vizinhos do norte com os quais tem janelas diplomáticas – Chipre, Itália ou Grécia. O ministro dos Negócios Estrangeiros grego prometeu ajudar no possível, mas as chamas voltaram a atingir o país.

Depois de alguns dias de relativa acalmia, o fogo voltou a rodear a capital Atenas. Duas frentes – uma a noroeste e outra a sudeste – ameaçam várias localidades que tiveram de ser evacuadas. Os meios aéreos têm dificuldade em apagar as chamas que são alimentadas pelas altas temperaturas, ventos fortes e vegetação rasteira demasiado seca.

Há relatos da população que apontam mão criminosa na origem dos fogos.

Em Espanha, os bombeiros lutam dia e noite para pôr fim ao maior incêndio, até agora, da temporada. Mais de 1.000 pessoas foram forçadas a abandonar as casas na zona da Ávila, em Leão e Castela, a pouco mais de 100km de Madrid.

Já terão ardido mais de 12.000 hectares de terreno na região, que é predominantemente agrícola. No combate, apoiado por meios aéreos, estão 1.000 bombeiros de várias regiões de Espanha.

O fogo teve origem num automóvel que incendiou na autoestrada e que percorre a região.