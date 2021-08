Mulheres voltam a ser as principais vítimas da brutalidade dos talibã no Afeganistão

No meio da crise humana provocada pela tomada de poder dos talibã, as mulheres voltam a ser as principais vítimas da brutalidade do grupo radical islâmico.

Em meia dúzia de dias, o Afeganistão retrocedeu 20 anos. A tomada de poder pelos talibã é o regresso aos dias mais negros da história dramática de um país em guerra há duas décadas.

O desespero de quem tenta fugir do Afeganistão não tem género, mas a brutalidade dos talibã exerce-se sobretudo sobre as mulheres, que já representavam, como as crianças, as principais vítimas do longo conflito no país.

Há um mês, à medida que tomavam províncias, os talibã começaram a exigir aos líderes religiosos locais listas de raparigas com mais de 15 anos para casarem com combatentes e serem levadas para o Paquistão para serem, na linguagem medieval dos talibã, reeducadas e submetidas ao verdadeiro Islão.

A ordem obrigou à fuga de milhares de famílias que se somaram aos milhares de deslocados internos, 900 mil só nos últimos três meses, onde 80% são mulheres e crianças.

Os talibã já avisaram que raparigas com mais de 12 anos vão ser impedidas de ir à escola, num país onde quase 4 milhões de crianças estão arredadas do acesso à educação.

As mulheres vão voltar a ser proibidas de trabalhar, obrigadas a usar burka, e impedidas de sair de casa sem estarem vigiadas por um elemento masculino. Os talibã têm listas de todas as mulheres que integram o mercado de trabalho.

Na mira dos radicais islâmicos estão sobretudo as jornalistas. Alvo de ameaças, centenas procuraram abrigo em Cabul que era até este domingo o último reduto para quem procurava proteção da brutalidade talibã.

Veja também: