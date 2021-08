Afeganistão. Avião militar francês de repatriamento aterra em Abu Dhabi

Aterrou esta terça-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o primeiro avião militar francês que repatriou cidadãos nacionais, sobretudo funcionários diplomáticos. França está a retirar do Afeganistão cidadãos franceses assim como "pessoas que se encontram" sob a proteção de Paris.

A rotação de voos vai efetuar-se entre uma base francesa nos Emirados Árabes Unidos e a capital do Afeganistão dominada pelas forças talibãs desde domingo.

A situação no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, estabilizou depois de na segunda-feira se terem vivido momentos de caos que resultaram na morte de sete pessoas.

A situação no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, cujas pistas foram invadidas por milhares de pessoas tentando desesperadamente fugir do Afeganistão, obrigou a que todos os voos fossem suspensos por várias horas na tarde de segunda-feira.

O QUE SE PASSA NO AFEGANISTÃO?

Os talibãs conquistaram Cabul no domingo, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Usama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

