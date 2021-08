Afeganistão. Talibã garantem que haverá lugar para as mulheres no novo Governo

Durante todo o dia houve engarrafamentos nos acessos ao aeroporto de Cabul. Na capital afegã, as patrulhas de talibã montaram postos de controlo e tentaram controlar a saída de milhares de pessoas do país.

As imagens de satélite revelam a dimensão da fuga e das multidões que tomaram de assalto a gare. Tentam um lugar nos voos de evacuação controlados pelos Estados Unidos. Com o reforço de 4.000 soldados norte-americanos, os aviões com estrangeiros e afegãos que trabalharam para as tropas e organizações internacionais voltaram a descolar.

O cenário foi longe do caos que se verificou na segunda-feira. Duas pessoas morreram, escondidas no trem de aterragem de um avião militar – caíram durante a descolagem. O mesmo desespero permitiu ao comandante de um C-17 norte-americano voar par ao Qatar com 640 civis a bordo.

Em Cabul, os talibã deram a primeira conferência de imprensa para assegurar que não há razões para ninguém fugir. Prometeram paz e perdão para os opositores. Na primeira resposta ma pergunta da Al Jazeera, garantiram que haverá lugar para as ministras no novo Governo e respeito pelos direitos das mulheres. Falam ainda uma nova era: sem vinganças.

O vice-Presidente do Governo deposto disse, no Twitter, que é agora o Presidente legítimo, após a fuga de Ashraf Ghani para o estrangeiro, e deixou um apelo à resistência. Também Ahmad Massoud, filho do líder histórico da resistência aos soviéticos e aos talibã Sha Massoud – assassinado em 2001 pela Al Qaeda – apela aos amigos estrangeiros e compatriotas afegãos para lutar contra a tirania talibã.