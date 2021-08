Dezenas de mortos em bombardeamento de hospital no Iraque

Um hospital na região de Sinjar, no noroeste do Iraque, foi esta terça-feira alvo de um ataque aéreo que fez "dezenas de vítimas", local onde as forças turcas realizaram recentemente operações contra objetivos do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK).

Uma fonte de segurança da cidade de Mosul que pediu anonimato disse à agência espanhola Efe que "o ataque visou um hospital" na cidade de Sinjar, resultando na "destruição quase completa" das instalações médicas, assim como "dezenas de vítimas", sem especificar número de mortes e feridos.

Segundo a mesma fonte, "ainda se encontram cadáveres debaixo dos escombros" e a área de impacto foi completamente vedada para evitar mais vítimas no caso de novo ataque aéreo.

Até agora, ninguém reivindicou a autoria desta ação.

Por outro lado, Murad Ismael, cofundador do Yazda, uma organização não-governamental criada após o genocídio da comunidade yazidi de Sinjar pelo grupo autoproclamado Estado Islâmico, disse na rede social Twitter que o hospital atacado pertencia à Unidade de Proteção do Sinjar (YBS), uma milícia curda ligada ao PKK.

O bombardeamento do centro médico aconteceu um dia depois de a Turquia ter assassinado com um 'drone' [aparelho aéreo não tripulado] o comandante militar da YBS, Said Hasan Said, num ataque no centro da cidade de Sinjar, no qual outras duas pessoas morreram.

No mesmo dia, quatro soldados turcos morreram em operações contra o PKK no norte do Iraque, onde Ancara tem vindo a realizar a chamada operação "Garra relâmpago" desde abril, de acordo com o Ministério da Defesa turco.

Desde 2019, a Turquia tem mantido uma certa presença militar em zonas próximas da sua fronteira no norte do Iraque e lança frequentes bombardeamentos aéreos nessa região, onde o PKK tem as suas posições de retaguarda, algo que o governo iraquiano tem denunciado em várias ocasiões, considerando que os ataques representam uma violação da soberania do país.

O PKK é considerado uma organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia, e é apoiado por algumas fações curdas iraquianas mas não pelas autoridades da região autónoma do Curdistão iraquiano.