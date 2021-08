Israel dispara mísseis sobre sul da Síria

Israel realizou esta terça-feira à tarde um ataque com mísseis sobre o sul da Síria, tendo como alvo uma posição militar não-especificada, noticiou a televisão estatal síria, indicando não haver até agora qualquer comentário das autoridades israelitas.

A reportagem da televisão estatal não precisou se houve vítimas, indicando apenas que foram disparados dois mísseis em direção a uma posição militar próxima da cidade meridional de Quneitra, na orla dos montes Golã sírios ocupados por Israel.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, que tem monitorizado a guerra do lado da oposição, indicou que os mísseis atingiram zonas onde se encontram instalados combatentes apoiados pelo Irão.

Israel tem efetuado, ao longo dos anos, centenas de ataques contra alvos militares ligados ao Irão na Síria devastada pela guerra, mas raramente admite ou discute tais operações.

As autoridades israelitas consideram a infiltração iraniana na sua fronteira norte uma ameaça e têm repetidamente bombardeado instalações ligadas ao Irão e colunas militares com armamento destinadas ao grupo libanês Hezbollah.