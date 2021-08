Manifestantes exigem retirada rápida e sem burocracia de pessoas ameaçadas do Afeganistão

Em Berlim, em frente ao Parlamento alemão, manifestantes pedem uma retirada rápida, segura e sem burocracia das pessoas ameaçadas do Afeganistão.

Esta manifestação surge depois de os talibã terem tomado Cabul, no domingo, e controlarem quase 100% do território afegão. Ao protesto foram várias as pessoas que se juntaram a apelar a uma "ponte aérea do Afeganistão".

Na segunda-feira milhares de afegãos invadiram o aeroporto da capital, numa tentativa de fugir do país. Centenas de afegãos romperam as medidas de segurança do aeroporto e aglomeraram-se à volta dos aviões militares tentando subir a bordo do aparelho.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

ALEMANHA VAI RETIRAR 10.000 PESSOAS DO AFEGANISTÃO

A chanceler Angela Merkel anunciou esta terça-feira que o país vai retirar com urgência cerca de 10.000 pessoas que estão sob sua responsabilidade no Afeganistão, admitindo cooperar com os países que fazem fronteira para fornecer suporte aos que tentam fugir.

Ainda assim, a uma televisão local o secretário-geral da CDU, Paul Ziemiak, admitiu que a Alemanha não deve repetir a política adotada durante a crise migratória de 2015, altura em que mais de um milhão de refugiados entrou no país.

