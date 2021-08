Passaram 30 anos desde o Golpe de Agosto

Passaram 30 anos desde o golpe de estado que em 1991 tentou afastar do poder Mikhail Gorbatchov. O Golpe de Agosto planeado por dirigentes do Partido Comunista acabou por precipitar, meses depois, o fim da União Soviética.

Mikhail Gorbachov preparava-se para assinar o tratado que daria maior autonomia política e económica às repúblicas soviéticas. Estava de férias na casa de verão, na Crimeia, quando recebeu a visita de um grupo de altos dirigentes da linha dura comunista, entre os quais o vice-presidente e o primeiro-ministro desagradados com as políticas liberais.

Pretendiam convencê-lo a travar o acordo e a declarar o estado de emergência nacional. Assim que recusou, as comunicações foram cortadas e Gorbachov ficou retido na Crimeia, no dia seguinte num comunicado televisivo foi declarado incapaz para governar por motivos de saúde. Com a declaração do estado de emergência, os tanques tomaram conta da praça vermelha.

O golpe durou apenas 3 dias. Não resistiu aos protestos levados a cabo por milhares de pessoas, na capital. A liderá-las, Boris Leltsin, arqui-inimigo de Gorbachov e presidente da federação russa, uma das 15 repúblicas soviéticas.

Num confronto entre manifestantes e militares, três pessoas foram mortas. Multidões invadiram as ruas, ignoraram o recolher obrigatório e impediram os tanques de chegar à sede do governo da Rússia.

Os golpistas foram presos e Gorbachev voou para Moscovo onde Leltsin se apresentava como o principal ator político.

O golpe de agosto pensado para travar o colapso da União Soviética acabou por precipitá-lo.

Menos de quatro meses depois, Gorbachev renunciou ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista e a União foi extinta, num acontecimento a que o atual presidente russo se refere como a maior catástrofe política do século 20. No poder há 20 anos, Vladimir Putin recuperou a herança autoritária da União Soviética.

Com as eleições parlamentares à porta, Putin intensificou a oposição aos opositores e à imprensa independente. No ano passado alterou a constituição de forma a poder manter-se no poder até 2036. Se assim for, o antigo agente do KGB vai ultrapassar Estaline como o líder que mais tempo governou o país.