União Europeia debate situação na fronteira lituana com Bielorrússia

Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia vão discutir esta quarta-feira, numa videoconferência extraordinária solicitada pela Lituânia, a pressão migratória na fronteira deste país com a Bielorrússia, que levou Vilnius a decidir fortificá-la.

Nesta reunião virtual de ministros do Interior dos 27, solicitada pelo ministro lituano à atual presidência eslovena do Conselho da UE, participarão também a Comissão Europeia, o Serviço Europeu de Ação Externa, a agência de guarda de fronteiras, Frontex, a Europol e o gabinete europeu de apoio ao asilo (EASO).

De acordo com uma nota da presidência eslovena, "os ministros serão informados sobre a atual situação migratória na Lituânia e países vizinhos", sendo o principal objetivo da reunião "determinar medidas concretas e formas de assistência aos Estados afetados na gestão e contenção de travessias ilegais na fronteira com a Bielorrússia, também do ponto de vista da segurança nesta secção da fronteira externa da UE".

Na semana passada, o parlamento lituano deu 'luz verde' à construção de uma cerca ao longo da sua fronteira com a Bielorrússia, um projeto orçado em 152 milhões de euros, embora a UE já tenha notado que houve uma "diminuição significativa" da entrada ilegal de migrantes desde que o Iraque suspendeu os seus voos para a Bielorrússia, após pedidos da UE e da Lituânia.

Nos últimos meses, já entraram ilegalmente na Lituânia desde a Bielorrússia cerca de 4.000 pessoas, tendo a pressão migratória aparentemente diminuído desde que o Iraque suspendeu os voos para Minsk, já que muitos dos imigrantes que entravam em solo da UE eram iraquianos.