Burkina Faso decreta três dias de luto nacional após ataque que fez 47 mortos

O Burkina Faso decretou três dias de luto nacional, a partir de hoje, na sequência do ataque que fez 47 mortos, na quarta-feira, incluindo 30 civis, 14 militares e três mercenários do exército, segundo um decreto oficial.

No documento, o Presidente daquele país africano, Roch Marc Christian Kaboré, determinou um período de luto nacional de 72 horas para prestar homenagem aos 47 mortos.

"Durante este período, as bandeiras serão hasteadas a meia haste em todos os edifícios públicos e nas representações do Burkina Faso no estrangeiro", estando "proibidas as celebrações populares e os eventos recreativos", pode ler-se no texto, citado pela agência France-Presse (AFP).

O ataque a uma caravana militar que escoltava civis ocorreu no município de Gorgadji, no norte do Burkina Faso, tendo feito ainda 19 feridos, indicou o governo do país africano.

"A caravana mista, composta por civis, elementos das forças de defesa e segurança (FDS) e voluntários para a defesa da pátria (VDP), foi alvo de um ataque terrorista a 25 quilómetros de Gorgadji (Norte), durante o qual 30 civis, 14 soldados e 3 VDP foram mortos", anunciou o ministério da comunicação do Burkina Faso.

"Durante a retaliação, os elementos das forças de defesa e segurança e os voluntários para a defesa da pátria mataram 58 terroristas e muitos outros foram feridos e fugiram", disse a mesma fonte, acrescentado que "as operações de resgate e de campo estão em curso".

Terceiro ataque em 15 dias

Em 04 de agosto, 30 pessoas, incluindo 15 soldados, 11 civis e quatro auxiliares do exército, foram mortas em ataques por presumíveis 'jihadistas' no norte do Burkina Faso, perto da fronteira com o Níger.

Em 09 de agosto, 12 soldados foram mortos e oito ficaram feridos num ataque no noroeste do Burkina Faso, perto da fronteira com o Mali.

Na quarta-feira, cinco auxiliares civis foram mortos num ataque no norte do país.

Embora não tenha havido qualquer reivindicação da responsabilidade pelo ataque no Burkina Faso, país que pertence à região do Sahel, há suspeitas de que seja uma ação levada a cabo por terroristas islâmicos, porque os militantes ligados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico têm visado, cada vez mais, as forças de segurança daquele país da África Ocidental.

O Burkina Faso tem enfrentado ataques jihadistas regulares e mortais desde 2015, particularmente nas regiões norte e leste, próximas do Mali e do Níger, que também enfrentam ações mortíferas por parte de 'jihadistas' armados.

Estes ataques, frequentemente associados a emboscadas e atribuídos a grupos 'jihadistas' afiliados ao Estado Islâmico (EI) e à Al-Qaeda, mataram mais de 1.500 pessoas e forçaram mais de 1,3 milhões a fugir das suas casas.