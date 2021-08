Furacão Grace chega à península de Iucatão, no México

O furacão Grace já chegou ao México. A tempestade tropical, que já tinha varrido parte do Haiti e da Jamaica, chegou à península de Iucatão com ventos de mais de 120km/h e muita chuva.

A ilha de Cozumel, onde se situa a estância turística de Cancun e toda a costa Riviera Maia, está em alerta devido ao furacão de categoria 1. Este é o segundo desta temporada ciclónica a atingir a bacia atlântica.

Ao atravessar a península do Iucatão, o furacão deve perder força, mas pode voltar a ganhar intensidade ao chegar às águas quentes do Golfo do México.