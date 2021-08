As fotos do dia. Avanço no desconfinamento

Esta sexta-feira, foi marcada, em Conselho de Ministros, a nova fase do desconfinamento, devido à meta de 70% da população com a vacinação completa contra a covid-19, atingida antes do previsto. Segunda-feira, dia 23 de agosto, Portugal prepara-se para o alívio das restrições.

Cerca de 20.000 pessoas já foram retiradas do Afeganistão, na sequência do regresso dos Talibã ao poder. O segundo voo das forças armadas espanholas descolou do aeroporto de Cabul com um grupo de 110 pessoas, incluindo três famílias de funcionários da embaixada, das quais 50 devem permanecer em Espanha.

Cartazes com mulheres continuam a ser vandalizados em Cabul, no Afeganistão. Ao conquistar a capital afegã, os Talibã asseguraram que as mulheres poderão continuar com os seus estilos de vida, voltando às escolas, empregos e até ocupar cargos políticos. Contudo, existem trabalhadoras e jornalistas que estão a denunciar que essa prática não está a ser cumprida.

Veja estas e outras imagens que estão a marcar a atualidade desta sexta-feira.