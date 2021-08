Grace perde força e passa a tempestade tropical, mas deverá atingir o México novamente como furacão

A tempestade Grace perdeu força quando atravessou a Península de Iucatão, no México, esta quinta-feira, mas, segundo as previsões, deverá atingir a costa do Golfo do México novamente na categoria de furacão.

Segundo a CNN, o alerta de furacão foi emitido ao longo da costa continental mexicana desde Vera Cruz a Cabo Rojo. No final do dia de quinta-feira, a tempestade encontrava-se a cerca de 80 quilómetros a nordeste de Campeche, com ventos de 80 quilómetros por hora.

Google Maps

São esperadas chuvas fortes até sexta-feira na Península de Iucatão. Em Vera Cruz e Puebla estão previstas chuvas fortes entre sexta-feira e domingo, que segundo a CNN, poderão causar inundações e deslizamentos de terras.

Grace atravessa Península de Iucatão e dirige-se para o Golfo do México

O Grace tocou terra por volta das 05:45 locais (10:45 em Lisboa) de quinta-feira, a sul de Tulum, no leste da península do Iucatão, com ventos máximos sustentados de 130 quilómetros por hora.

Pelo menos 125 turistas foram retirados de hoteis e levados para abrigos antes da passagem da tempestade Grace pela Península de Iucatão, disse o governador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

"Em Tulum, os hotéis foram evacuados e os turistas levados para diferentes abrigos", disse González no Twitter.

Entre quarta e quinta-feira, todas as atividades foram suspensas em Quintana Roo e os líderes locais pediram à população para permanecer em casa ou abrigos. Todos os portos foram encerrados e eram esperadas ondas de quatro metros.

Depois da passagem da Grace, o balanço do governador Carlos González apontava para pelo menos 337 pessoas retiradas de casa por precaução em Quintana Roo, sem registo de vítimas.

A eletricidade já foi reposta a 63% da população da península e são, neste momento, avaliados os danos causados pela passagem da tempestade Grace pela Península de Iucatão.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, Grace poderá atingir a costa do Golfo do México durante a noite de sexta-feira ou no sábado de manhã, já na categoria de furacão.

Twitter @CarlosJoaquin

A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA) prognostica que a atual temporada ciclónica no Atlântico vai ter uma atividade acima da média. Este ano, até agora, só se formou na bacia atlântica outro furacão, Elsa, em inícios de julho.